ALICE COOPER über

So heißt nämlich das über Earmusic kommende Live-Album des Altmeisters, das am 7. Dezember 2017 im Olympia in Paris aufgenommen wurde und am 31. August 2018 das Licht der Welt erblicken wird. Hier ist die Trackliste des als Doppel-Cd und Doppel-Vinyl erscheinden Rundlings:

CD 1

1. Brutal Planet

2. No More Mr. Nice Guy

3. Under My Wheels

4. Department Of Youth

5. Pain

6. Billion Dollar Babies

7. The World Needs Guts

8. Woman Of Mass Distraction

9. Poison

10. Halo Of Flies



CD 2

1. Feed My Frankenstein

2. Cold Ethyl

3. Only Women Bleed

4. Paranoiac Personality

5. Ballad Of Dwight Fry

6. Killer / I Love The Dead themes7. I'm Eighteen

8. School's Out