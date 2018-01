ALLEGAEON: RUSH-Coverversion

Die Extrem-Metal-Band aus den USA hat mit 'Animate' einen der großen RUSH-Songs gecovert und damit Geschmackssicherheit bewiesen. Der metallisch, aber nich extrem klingende Track kann digital erworben werden über verschiedene Plattformen, hier ist die Webseite dazu.

Gitarrist Greg Burgess erklärt: "Als wir uns auf ein Rush-Cover einigen wollten, während wir 'Proponent' aufnahmen, konnte ich mich einfach nicht für einen Song entscheiden, 'Subdivisions' oder 'Animate.' Beide lagen mir persönlich am Herzen und gehören zu den weniger bekannten Stücken der Band, wenn man sie mit 'Tom Sawyer' oder 'Spirit of the Radio' vergleicht. Eigentlich wollten wir nur einen Track für die japanische Pressung des Albums covern, beschlossen dann aber diese beiden Stücke zu einzuspielen, um sowohl für Europa als auch Japan einen Bonus zu haben. Letztlich riet man uns, 'Subdivisions' offiziell aufs Album zu packen und 'Animate' zurückhalten. Der 6.1.2018 ist die einzige Erscheinungsform des Goldenen Schnitts, die wir in unserem Leben mitbekommen werden, darum erschien uns das Datum perfekt für die Veröffentlichung des Songs geeignet zu sein, ganz in typischer Allegaeon-Manier."