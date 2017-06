ALL 41 : Debüt des Allstar-Projekts im Juli

Allstar-Projekte sind ja immer so eine Sache. Man erwartet viel und bekommst häufig nur gutes Handwerk, aber nicht den Funken Genialität der Ur-Bands, der die Mitglieder erst zu den Stars machten, die dem neuen Projekt zu seinem Label verhelfen. Mal sehen, ob das bei ALL 41 anders sein wird. Die Musiker sind Sänger Terry Brock (GIANT, STRANGEWAYS), Robert Berry (THREE, ALLIANCE) am Bass und Gesang, Gitarrist Gary Pihl (BOSTON, SAMMY HAGAR, ALLIANCE) und Matt Starr (ACE FREHLEY, MR. BIG) am Schlagzeug und wie man aus den klangvollen Namen schließen kann, handelt es sich um ein AOR-Projekt. Das erste Album wird "The World's Best Hope" heißen und am 7. Juli in den Regalen stehen. Hier ist die Trackliste:

After The Rain

Cyanide

Down Life's Page

Mother Don't Cry

Show Me The Way

Walk Alone

Don't Surrender (To Love)

Hero In Your Life

Never Back Down Again

Who Knows

The World's Best Hope

und zwei Videos gibt es auch bereits zu dem Titel 'After The Rain': Youtube

und zu 'Cyanide': Youtube