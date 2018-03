ALL BUT ONE: Pop Metal?

Das zuständige Label Lifeforce nennt die Musik von ALL BUT ONE ein "Multinational Pop Metal Outfit". Willkommen in der Schubladenhölle. Auf jeden Fall hat die Band ganz frisch ein Video zum Stück 'A Night Worth Forgetting' veröffentlicht, das sich auf dem letztjährigen Debüt-Album "Square One" befindet. In ALL BUT ONE finden sich Mitglieder von ALESTORM, WHEN OUR TIME COMES und auch Chris Bass von HEAVEN SHALL BURN macht da wohl mit.

