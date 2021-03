ALL MY FAITH LOST: Neues Album

Die italienische Ethereal Dark Wave-Band hat vor zwanzig Jahren im Mai ihr erstes Album vorgestellt. Heute hat ALL MY FAITH LOST das nunmehr zehnte Album "Untitled" verfügbar gemacht. Zeitgleich wurde ein Video vom sechsten Albumtitel 'The Inconvenience Of Spirits' online gestellt.

Quelle: Cyclic Law Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: all my faith lost untitled album 2021 single video ethereal dark wave heavenly voices the inconvenience of spirits