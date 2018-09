ALL THAT REMAINS: Neues Album kommt am 09.November!

Das neue Album von ALL THAT REMAINS heißt "Victim Of The New Disease" und wird am 09.11.2018 via Fearless Records veröffentlicht. Schaut hier das Lyric-Video zum neuen Track 'Fuck Love':

https://www.youtube.com/watch?v=0hh1vVZAHkI

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Fuck Love

02. Everything’s Wrong

03. Blood I Spill

04. Wasteland

05. Alone In The Darkness

06. Misery In Me

07. Broken

08. Just Tell Me Something

09. I Meant What I Said

10. Victim Of The New Disease