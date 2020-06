Das sechste Album der Nashville-Psychedeliker ist "Nothing As The Ideal" benannt und wird am 04.09.2020 über New West Records erscheinen. Das ist das erste Lebenszeichen davon.

