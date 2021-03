ALMANAC: Lyrik-Video zu 'Kingdom Of The Blind', digital verfügbar

Also, eigentlich ist ALMANAC ja nicht ganz richtig, korrekt muss es heißen Victor Smolski’s ALMANAC featuring Belarus Symphony Orchestra. Aber war auf jeden Fall sehr korrekt ist, ist die großartige Version von 'Kingdom Of The Blind' mit Frank Beck von GAMMA RAY am Mikrofon.

Das Lied ist jetzt auf allen digitalen Kanälen verfügbar. Victor Smolski sagt dazu: "Frank war als Sänger auf unserer Europa Tour 2020 dabei und wurde dann zum festen Bandmitglied. 'Kingdom Of The Blind' war sein liebster ALMANAC Song, also haben wir uns entschieden, eine neue Version des Songs aufzunehmen. Wir hatten dafür großzügigerweise Unterstützung vom Belarus Symphony Orchester, wodurch der Song insgesamt nochmal um einiges epischer wurde."

Übrigens, eine leicht andere Version des Songs findet man auf unserem Sampler "Metalliance Volume 4" im Shop.