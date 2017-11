ALMANAC: Zweite Single, Video zu 'Hail To The King'

Die Symphonic Metaller um Gitarrenvirtuosen Victor Smolski und eine ganze Armada toller Sänger haben ihre zweite Single bekannt gegeben und per Video verfügbar gemacht. Hier ist 'Hail To The King': Youtube.

Das Album "Kingslayer" wird am 24. November veröffentlicht werden. Der ersten Auflage wird eine Live-DVD beiliegen, die den ALMANAC-Auftritt auf dem Masters Of Rock-Festival beinhalten wird. Hier ist die Trackliste der limitierten Erstauflage:

"Kingslayer" - track listing:

01. Regicide

02. Children Of The Sacred Path

03. Guilty As Charged

04. Hail To The King

05. Losing My Mind

06. Kingslayer

07. Kingdom Of The Blind

08. Headstrong

09. Last Farewell

10. Red Flag



Bonus-DVD

Video clips:

01. Losing My Mind

02. Self-Blinded Eyes

03. Self-Blinded Eyes (Making Of)

Live at “Masters of Rock 2017”, Czech Republic:

04. Self-Blinded Eyes

05. No More Shadows

06. Children Of The Sacred Path

Live at "Aria Fest", Russia:

07. Medley (Tsar, Self-Blinded Eyes, Hands Are Tied, Children Of The Future, Nevermore)

Documentation:

08. Studio report "Kingslayer" at Heyday Studio, Wuppertal, Germany