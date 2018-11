ALMANAC geht auf Headliner-Tour

Victor Smolksis Band wird uns im Februar und März live beehren und an folgenden Orten ihr Album "Kingslayer" bewerben:

09.02.2019 D Hamm/Westf. Hoppegarden

02.03.2019 Kor Seoul tba

07.03.2019 D Burglengenfeld VAZ (mit ENEMY INSIDE und NEW LEVEL)

08.03.2019 D Mannheim 7er Club (mit ENEMY INSIDE und NEW LEVEL)

09.03.2019 D Andernach JUZ (mit ENEMY INSIDE und NEW LEVEL)

10.03.2019 D Dresden Club Puschkin (mit ENEMY INSIDE und NEW LEVEL)

13.03.2019 D Aschaffenburg Colos-Saal (mit ENEMY INSIDE und NEW LEVEL)

16.03.2019 BY Minsk Club Republic

01.06.2019 CZ Plzen Metalfest

Victor kommentiert: “Nach unserer Tour Anfang des Jahres und großartigen Sommerfestivals, wie z.B. Werner-Das Rennen, möchten wir wieder auf Tour gehen und als Headliner unseren Fans eine ganz besondere Setlist anbieten. ALMANAC wird nicht nur Best Of der letzten beiden Platten Tsar und Kingslayer spielen, sondern auch meine Best Of Songs aus RAGE und LINGUA MORTIS ORCHESTRA Zeiten. Songs der "Unity", "Soundchaser" oder "LMO" CDs werden in meiner ursprünglichen Version gerockt. Die erste Show der ALMANAC Tour 2019 werden wir am 09.02.19 im Hoppe Garden in Hamm/Westf. machen, wo ich vor 30 Jahren die erste Show in Deutschland gespielt habe. Es sind absolut unvergessliche Erinnerungen für mich! Ich möchte euch zu einer ganz besonderen Show einladen, wo wir meinen 50. Geburtstag feiern werden und es mit zahlreichen Special Guests auf der Bühne ordentlich krachen lassen, u.a. von meinen früheren Bands RAGE, MIND ODYSSEY, LINGUA MORTIS ORCHESTRA! Das wird garantiert eine große Party! Weiter geht es im März mit zwei fantastischen Support Bands ENEMY INSIDE und NEW LEVEL."

Hier ist ein Eindruck, was uns erwarten wird: Youtube.