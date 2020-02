ALTARIA - Divinity (remastered)

Die finnische Band ALTARIA meldet sich zurück und kündigt noch für dieses Jahr ein neues Album an. Bis es soweit ist, gibt es erst einmal eine remasterte Version ihres seit Jahren ausverkauften Erfolgsalbums "Divinity". Es erscheint am 27. März über Reaper Entertainment auf Vinyl, CD und digital.



Die Trackliste unterscheidet sich insoweit vom Original, dass es zwei Bonustracks gibt: 'Balls To The Wall' (Accept Cover, feat Andy Engberg) war der Bonustrack des damaligen Europäischen Digipacks, während es 'Stranger' (Cacophony Cover, 2006 Version) damals nur auf der Japanischen CD zu hören gab.



Inzwischen kann man sich zwei remasterte Versionen als Lyrik-Video anschauen:

'Unchain The Rain'

'Divine'