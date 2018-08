ALTER BRIDE mit Liveaunahmen aus der Royal Albert Hall

Die US Amerikaner haben ihre Musik mit dem "Parallax Orchester" in der ehrwürdigen Londoner Konzerthalle gespielt und aufgenommen und am 7. September wird das dazugehörige Dokument über Napalm als Live-Album und DVD unter dem Titel "Live At The Royal Albert Hall" erscheinen. Hier ist daraus 'The End Is Here': Youtube.

Insgesamt 21 Lieder werden auf dem guten Stück zu hören und sehen sein:

1) Slip To The Void

2) Addicted To Pain

3) Before Tomorrow Comes

4) The Writing On The Wall

5) Cry Of Achilles

6) In Loving Memory Life

7) Fortress

8) Ties That Binds

9) The Other Side

10) Brand New Start

11) Ghost Of Days Gone By

12) The Last Hero

13) The End Is Here

14) Words Darker Than Their Wings

15) Waters Rising

16) Lover

17) Wonderful Life/Watch Over You

18) This Side Of Fate

19) Broken Wings

20) Blackbird

21) Open Your Eyes

Vorbestellungen können auf verschiedenen Plattformen abgegeben werden oder auf der Bandwebseite.

Na, noch etwas akustischer Nachschlag gefällig? Na gut, hier ist 'Word Darker Than Their Wings': Youtube.

Und hier ist 'Addicted To Pain': Youtube.