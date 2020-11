ALTER BRIDGE bringt neue EP heraus

"Walk The Sky 2.0" nennt sich die neue EP von ALTER BRIDGE. Sie enthält den Song 'Last Rites' sowie einige LIVE Aufnahmen. Die EP wird ab kommenden Freitag erhältlich sein.



Für den Track 'Last Rites', der in der Zeit des Corvid 19 Lockdowns entstand, wurde ein Lyric-Video produziert:

Tracklist EP:

Last Rites

Wouldn’t You Rather (Live)

Pay No Mind (Live)

Native Son (Live)

Godspeed (Live)

In The Deep (Live)

Dying Light (Live)