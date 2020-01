AMARANTHE: Video zur Single '82nd All The Way' veröffentlicht

Die schwedische Modern-Metal-Band AMARANTHE hat ein Video zum Song '82nd All The Way' veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Cover ihre Landsleute von SABATON, mit denen es demnächst auf Europatour geht. Weiterhin ist bei der "The Great Tour" von SABATON die finnische Symphonic-Metal-Band APOCALYPTICA am Start.



Gitarrist Olof Mörck kommentiert: "Leute, die mit AMARANTHE vertraut sind, wissen genau, dass wir nicht regelmäßig Songs covern. Im Fall von SABATONs '82nd All The Way' konnten wir aber nicht widerstehen! Behandelt er inhaltlich ein anderes Thema als die meisten unserer Stücke, war die Wahl musikalisch betrachtet ein absoluter Volltreffer. Wir hatten wirklich große Freude daran, den Song auseinanderzunehmen und zu etwas AMARANTHE-Typischem werden zu lassen! Hier ist unser Tribut an die Swedish War Machine SABATON: '82nd All The Way'!"



Die Single kann im Label-Shop bestellt werden.



Die Tourdaten sehen wie folgt aus:

17/01/2020 – Zurich, Hallenstadion (CH)

18/01/2020 – Stuttgart, Schleyerhalle (DE)

19/01/2020 – Munich, Olympiahalle (DE)

21/01/2020 – Vienna, Gasometer (AT)

22/01/2020 – Budapest, Arena (HU)

24/01/2020 – Warsaw, Torwar (PL)

25/01/2020 – Berlin, Max Schmeling Halle (DE)

26/01/2020 – Prague, O2 Arena (CZ)

28/01/2020 – Milan, Alcatraz (IT)

31/01/2020 – Frankfurt, Festhalle (DE)

01/02/2020 – Oberhausen, König Pilsener Arena (DE)

02/02/2020 – Antwerp, Lotto Arena (BE)

04/02/2020 – Barcelona, Sant Jordi (ES)

05/02/2020 – Madrid, Vistalegre (ES)

07/02/2020 – Paris, Zenith (FR)

08/02/2020 – London, Wembley Arena (UK)

09/02/2020 – Amsterdam, Afas Live (NL)

11/02/2020 – Hamburg, Sporthalle (DE)

12/02/2020 – Copenhagen, Forum Black Box (DK)

14/02/2020 – Gothenburg, Scandinavium (SE)

15/02/2020 – Stockholm, Hovet (SE)

16/02/2020 – Oslo, Spektrum (NO)

Des Weiteren sind folgende Festivalauftritte geplant:

04.06.2020 Sölvesborg (Sweden Rock 2020 )

05.06.2020 Nürnberg (Rock im Park)

05.06.2020 Tampere (Rockfest)

05.06.2020 Nürburg (Rock am Ring)

13.06.2020 Prešov (Dobry Festival)

24.07.2020 Oulu (Qstock)

30.07.2020 Kuopio (Kuopiorock)

31.07.2020 Lappeenranta (Rock In The City)

05.08.2020 Falun (Sabaton Open Air)

