AMBERIAN DAWN: Neues Video, Tour mit LACUNA COIL

Bei den Finnen tut sich etwas. In Kürze wird es mit LACUNA COIL auf Tournee gehen, doch zuvor hat die Band noch ein Video zu dem Lied 'Cherish My Memory' in einer neu abgemischten Version veröffentlicht: Youtube.

Live gibt es das Ganze dann hier:

04.11.18 NL - Leiden / Gebr. De Nobel

06.11.18 CH - Pratteln / Z7

08.11.18 DE - Ludwigsburg / Rockfabrik

09.11.18 DE - Weinheim / Cafe Central

10.11.18 DE - Köln / Volta Club

11.11.18 DE - Dresden / Scheune

13.11.18 DE - München / Strom

14.11.18 DE - Nürnberg / Hirsch

15.11.18 IT - Milano / Santeria