Am 3. Mai wird es soweit sein, dann legen uns die Metalstars aus Skandinavien ihr neues Album "Berserker" vor. Als erster Eindruck fungiert 'Raven's Flight': Youtube.

Das über Metal Blade erscheinende Werk kann bereits auf verschiedenen Plattformen vorbestellt werden und wird diese Lieder enthalten:

1. Fafner's Gold

2. Crack the Sky

3. Mjölner, Hammer of Thor

4. Shield Wall

5. Valkyria

6. Raven's Flight

7. Ironside

8. The Berserker at Stamford Bridge

9. When Once Again We Can Set Our Sails

10. Skoll and Hati

11. Wings of Eagles

12. Into the Dark

Johan Hegg sagt zu dem Album: "Für mich reden wir jetzt über Amon Amarth 2.0. Wir haben hier Folgendes gemacht: uns den Raum und die Möglichkeit gegeben, andere Seiten unserer Musikalität und unserer Band an sich zu erforschen. Wenn man zufrieden ist, mit dem, was man hat und ist, warum sollte man dann weitermachen? Wir wollten immer mit neuen Ideen experimentieren und neue Wege finden, wie wir die Dinge angehen, um größere und bessere Shows zu kreieren und so wirklich zu versuchen, jeden Aspekt der Band zu verbessern. Wir wollten versuchen, weiter zu wachsen, um das Ganze so lange machen zu können, wie es geht. Weil das der verdammt noch mal beste Job der Welt ist."

Folgende Versionen sind geplant: Digipack-CD, Deluxe Boxset (Digipack-CD, Marke (~12"x12"), Aufnäher (~4"x4") – in den USA limitiert auf 500 Stück), undurchsichtiges schwarz/weiß Vinyl (limitiert auf 1200 Stück), undurchsichtiges weiß-silber-haselnussbraunes Vinyl (exklusiv für den Einzelhandel - limitiert auf 1300 Stück), klares weiß/rotes Vinyl (exklusiv im Webstore – limitiert auf 750 Stück) und schwarz/weiß/rot/haselnussbraunes Vinyl.

(Wer denkt sich eigentlich immer diese Farbkombinationen aus? Das geht doch nur unter Einfluss bewusstseinserweiternder Substanzen, oder?)