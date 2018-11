AMON AMARTH: Neues Live-Video

'Raise Your Horn' stammt von dem am 16. November erscheinenden Live-Werk "The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm" und wurde beim Summer Breeze 2017 aufgenommen: Youtube.

Das gute Stück wird in folgenden Ausgaben erscheinen:

- CD/2DVD 8-Panel Digipak

- Blu-ray (inklusive Audio Digital Download der Main Stage-Show)

- Special Edition Hardcoverbuch mit 6 Discs (3DVD, 2CD, 1 Blu-ray) plus Amulett und Aufnäher (Import: limitiert auf 500 Exemplare)

- Transparentes Vinyl in orange (exklusiv für den US Handel - limitiert auf 500 Exemplare)

- Klares Vinyl mit schwarzem Splatter (exklusiv im US Webstore - limitiert auf 250 Exemplare)

- Transparentes Vinyl in gelb mit orangem Marmor-Muster (exkluisv im US Webstore - limitiert auf 250 Exemplare)

Vorbestellungen können auf verschiedenen Plattformen aufgegeben werden.