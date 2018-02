AMON AMARTH: Zwei LP-Veröffentlichungen

Metal Blade macht weiter mit den Vinyl-Veröffentlichungen der AMON AMARTH-Alben. "Jomviking" und "Deceiver Of The Gods" wird es in folgenden Versionen ab 23. Februar zu kaufen geben:

"Deceiver Of The Gods" "Originals-Series" 2-LP re-issue

- 180g black vinyl

- dusk-blue marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

- rusty marbled vinyl (EMP exclusive - ltd. 300)

- flame splattered vinyl (eBay excl. - ltd. 200)

- clear vinyl (US exclusive - ltd. 200)

- transparent blue/black marbled vinyl (US exclusive - ltd. 200)

- opaque steel blue marbled vinyl (US exclusive - ltd. 100)



"Jomsviking" "Originals-Series" 1-LP re-issue

- 180g black vinyl

- sky-blue marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

- clear grey-brown marbled vinyl (EMP excl. - ltd. 300)

- flame splattered vinyl (eBay excl. - ltd. 200)