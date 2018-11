AMON AMARTH im Kino noch vor Release

Am 16. November wird das neue Live-Album "The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm" erscheinen, doch schon am 14. und 15. November kann man die Dokumentation und die Liveaufnahmen in Anwesenheit der Band in zwei Kinos in Deutschland erleben. Die Termine sind Cinestar Cubix am Berliner Alexanderplatz am 14. November und im Mathäser Filmpalast in München am 15. November.

Im Anschluss an die Premiere der Konzertdokumentation wird noch eine Q&A Session mit der Band stattfinden sowie eine Autogrammstunde. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr- Tickets gibt es bereits für Berlin und München.