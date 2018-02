AMORPHIS: Die Königin kommt im Mai

"Queen Of Time" wird das neuste Werk der Finnen von AMORPHIS heißen und am 18.05.2018 das Licht der Welt mit Nuclear Blast als Geburtshelfer erblicken. Die Band hat sich dabei wieder einmal mit Jens Bogren im Studio verschanzt und dieses Mal so richtig zugeschlagen. Denn uns erwarten nicht nur die üblichen Elemente des AMORPHIS-Sounds, man hat nun auch echte Streicher, Flöten und einen Chor ins Studio gebracht, um den Sound abzurunden. Zudem darf der langjährige Texter Pekka Kainulainen auf "Queen Of Time" zum ersten Mal selbst in Erscheinung treten und eine Rede auf Finnisch halten. Jede Menge, auf das man sich als geneigter AMORPHIS-Fan freuen darf. Demnächst werden uns weitere Details und natürlich eine erste Single erwarten, wir berichten dann natürlich direkt.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Raphael Päbst Tags: amorphis queen of time nuclear blast neues album pekka kainulainen jens borgren