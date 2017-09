AMORPHIS verlängert bei Nuclear Blast, kostenloser Live-Stream

Die Finnen AMORPHIS sind zurück von ihrer "Under The Red Cloud"-Sommertour mit VOLBEAT als Support und geben bekannt, dass sie ihren Plattenvertrag mit Nuclear Blast verlängert haben. Hier gibt es die Ankündigung im Video in eine geradezu unnachahmlich finnisch-trockenen Art: Youtube.

Außerdem laden die Nordlichter alle Fans ein, den großen Abschluss ihrer Tournee am 23. September im The Circus in Helsinki beizuwohnen. Das Konzert wird als 360 Grad-Stream über die besondere Webseite amorphis360.com zu sehen sein, kostenfrei, allerdings nimmt die Band Spenden an. So eine Produktion ist ja auch nicht ganz billig.

Übrigens: AMORPHIS ist bereits für das Rock Harz 2018 und Wacken 2018 bestätigt.