AMPHI FESTIVAL 2018: Programm mit JOACHIM WITT, QNTAL und IN THE NURSERY komplett

Für das Amphi Festival 2018 in Köln sind mit JOACHIM WITT, QNTAL und IN THE NURSERY weitere Bands bestätigt worden und die Programmplanung beendet. Damit ist also das komplette Programm an Künstlern bekannt. Das Festival findet vom 28. bis 29. Juli 2018 im Kölner Tanzbrunen statt.



Unter anderen werden folgende Bands auftreten:



JOACHIM WITT

QNTAL

IN THE NURSERY

WHISPERS IN THE SHADOW

PRIEST

ES23

SCHEUBER

RROYCE

AND ONE

ASP

OMD

OOMPH!

MONO INC.

AGONOIZE

MIDGE URE

GOETHES ERBEN

SOLAR FAKE

AESTHETIC PERFECTION

UNZUCHT

NEUROTICFISH

FUNKER VOGT

[:SITD:]

ASSEMBLAGE 23

GRENDEL

GIRLS UNDER GLASS

[X]-RX

SHE PAST AWAY

LEBANON HANOVER

MAD SIN

THE CREEPSHOW

CENTHRON

GRAUSAME TÖCHTER

HELDMASCHINE

PERSEPHONE

KIEW

SOVIET SOVIET

A PROJECTION

CORDE OBLIQUE

FUTURE LIED TO US

INTENT:OUTTAKE

SYNTHATTACK

LA SCALTRA



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

