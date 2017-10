AMPHI FESTIVAL legt nach: Trailer und GIRLS UNDER GLASS, UNZUCHT und mehr

Das Amphi-Festival, das am 28. und 29. Juli 2018 im Tanzbrunnen in Köln stattfinden wird, hat neue Bands bekannt zu geben. Diesmal werden dabei sein: AESTHETIC PERFECTION, GIRLS UNDER GLASS, UNZUCHT, LEBANON HANOVER, SOVIET SOVIET, PERSEPHONE, A PROJECTION, INTENT:OUTTAKE und LA SCALTRA.

Diese Bands kommen hinzu zu den bereits bestätigten, sodass das gesamte Billing jetzt wie folgt aussieht: AND ONE, OOMPH!, GOETHES ERBEN, SOLAR FAKE, AESTHETIC PERFECTION, NEUROTICFISH, FUNKER VOGT, GIRLS UNDER GLASS, UNZUCHT, [X]-RX, LEBANON HANOVER, THE CREEPSHOW, CENTHRON, PERSEPHONE, HELDMASCHINE, KIEW, SOVIET SOVIET, A PROJECTION, INTENT:OUTTAKE, FUTURE LIED TO US, LA SCALTRA.

Weitere Informationen gibt es auf der Festivalwebseite, in deren Shop es auch Tickets gibt. Wer sich vorher noch ein wenig informieren möchte, sollte sich mal den Festival-Trailer ansehen: Youtube.