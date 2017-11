AMPHI Festival wieder mit Auftakt-Schifffahrts-Konzert und Party im Tanzbrunnen

"Calling The Ship To Port" wird es am 27. Juli 2018 ab 20:00 Uhr zum sechsten Mal heißen, wenn es an Bord der MS RheinEnergie für 1333 Musikfans mit COVENANT, SUICIDE COMMANDO und EISFABRIK eine laute Rheintour geben wird. Die Tickets sind streng limitiert und können nur in Verbindung mit einem AMPHI-Festival Wochenendticket erworben werden.

Wer nicht schifffahren möchte, kann ab 22:00 Uhr in den Tanzbrunnen gehen und dort eben dieses tun, wenn diese DJs auflegen werden: SVEN FRIEDRICH (SOLAR FAKE), DANIEL GRAVES (AESTHETIC PERFECTION), DER SCHULZ (UNZUCHT) + MSTH (ELECTRONICDANCEART). Der Eintritt im Vorverkauf kostet 6 Euro und es wird dort auch die Möglichkeit geben, bereits das Festivalbändchen abzuholen.

Karten für alles gibt es im Amphi-Shop.

