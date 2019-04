AMULET: Neues Album

Die britische Band AMULET wird am 17.05.2019 ihr zweites Album "The Inevitable War" veröffentlichen. Dazu wurde nun das Cover und die Tracklist veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:



The Satanist

Shockwave

Burning Hammer

Call of the Siren

La noche de las gaviotas

Siege Machine

Gateway to Hell

Poison Chalice

Roundhead

