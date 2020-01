ANATHEMA wird von RENDEZVOUS POINT und MASVIDAL begleitet

Die Brüder Cavanagh und Freunde werden im März 2020 zum zehnjährigen Erscheinungsjahr des ANATHEMA-Albums "We're Here Because We're" eine Europatour zelebrieren. Begleitet werden sie im übrigen von den norwegischen Progästheten RENDEZVOUS POINT und dem Soloprogramm des Gitarristen und Songschreibers Paul Masvidal.

16.03.2020 X-Tra, CH-Zürich

18.03.2020 Akvarium Klub, HUN-Budapest

19.03.2020 Simm City, AT-Wien

20.03.2020 Grünspan, Hamburg

21.03.2020 Prognosis Festival, NL- Eindhoven

22.03.2020 Live Music Hall, Köln

23.03.2020 Longhorn, Stuttgart

24.03.2020 Astra, Berlin