ANCARA covert NINE INCH NAILS

Als neues musikalisches Zeichen seit dem letztjährigen Album "Garden Of Chains" hat sich das finnische Hard Rock-Quartett an das Stück 'Hurt' von NINE INCH NAILS gewagt und heute veröffentlicht. Richtig berühmt wurde das Stück durch die Interpretation des Johnny Cash aus dem Jahre 2002. Das Original stammt aus dem NIN-Album "The Downward Spiral" von 1994.

Photo Credits: Concorde Music Company