ANCIENT BARDS sammelt Geld für viertes Album

Die Italiener haben die Plattform Indiegogo auserkoren, um 17000 Euro für ihr neues Album zu sammeln. Die ersten drei Werke, "The Alliance Of The Kings" von 2010, "Soulless Child" aus dem Jahr 2011 und das 2014er "A New Dawn Ending", waren zusmmen Teil 1 der "The Black Crystal Sword Saga", und das neue Album "Origine" soll die Geschichte weiter erzählen. Und das Beste ist: Die 17000 Euro sind bereits zusammengekommen! Trotzdem, noch gibt es die tollen Belohungen für kurze Zeit: Indiegogo.

Hier ist auch ein Video dazu: Youtube.