ANCIENT CURSE: Neues Album erscheint auch als Vinyl

Freunde des gepflegten Vinyls dürfen sich freuen, denn die deutsche Prog Metal Band ANCIENT CURSE wird ihr kommendes Album "The New Prophecy" am 29. Mai auch als LP veröffentlichen und das Ganze auch noch in einer limitierten Auflage von 500 schwarzen Gatefold Exemplaren. Bei diesem tollen Cover lohnt sich die Anschaffung des Vinyls gleich doppelt. Der Vorverkauf startet bereits am 15. Mai.





1. We Follow The Signs2. Fire And Ice3. The Shadow4. Man Of The Storm5. Hypnotize1. One Moment Of Fortune2. Forever Young3. Mind Chaos4. ProphecyPepe Pierez – Gesang, GitarreGunnar Erxleben – GitarreThorsten Penz – BassMatthias Schröder – SchlagzeugHenning Basse (METALIUM / SONS OF SEASONS)Oliver Palotai (KAMELOT)