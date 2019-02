ANCIENT KNIGHTS ziehen nach

Ihr wisst ja, "where we used to push the pram a lot". Diese gewisse Unoriginalität macht aber nichts, wenn die Band so illustre Gäste dabei hat wie Goran Edman (Ex MALMSTEEN), Fabio Lione (ANGRA, RHAPSODY), Roberto Tiranti (LABYRINTH) und Elisa C. Martin (Ex DARK MOOR). Das Album wird diese Lieder enthalten:

1. March of the Ancient Knights

2. Secret Castle of Love

3. The Usurper

4. Forever (Light on me)

5. Camelot

6. Prophecy of the Magic Kingdom

Bonus Tracks

7. Camelot (Italian Version)

8. Para Siempre (Verdaro Amor) (Forever Spanish Version)

9. The Usurper (Duet Version)

Die CD kann bereits im Shop von Black Tears Of Death bestellt werden. Wer erstmal reinhören will, darf das bei 'Secret Castle of Love' tun: Youtube.