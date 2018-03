ANCIIENTS gewinnt Juno Award

Der Juno ist eine kanadische Auszeichnung, die jedes Jahr in gefühlt viel zu vielen Kategorien vergeben wird, darunter auch "Metal/Hard Music Album of the Year". In diesem Jahr konnte sich ANCIIENTS für "Voice of the Void" die Trophäe sicher. Hier sind alle Nominierten in dieser Kategorie:

Voice of the Void - Anciients

Relentless Mutation - Archspire

II: Vanishing - Longhouse

Strange Peace - Metz

Striker - Striker

Wer mehr wissen will, kann auf die offizielle Seite surfen: Juno Awards 2018.

Übrigens ist die Band gerade bei uns unterwegs, hier kann man sie noch erwischen:

26 Mar 18 Leipzig (DE) Liwi

27 Mar 18 Berlin (DE) Jägerklause

29 Mar 18 Köln (DE) Jungle