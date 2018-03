ANCIIENTS und BLACK WIZARD auf Tour

Die Kanadier wollen ihr Album "Voice Of The Void" auf die Bühne bringen und haben dabei ihre Landleute BLACK WIZARD im Schlepptau. Die Tour wird bestimmt arschcool, denn beide Bands rocken:

01 Mar 18 Antwerp (BE) Music City

02 Mar 18 Hengelo (NL) Innocent

03 Mar 18 Oldenburg (DE) MTS Records

04 Mar 18 Nijmegen (NL) Mereleyn

05 Mar 18 Reims (FR) Excalibur

07 Mar 18 Glasgow (UK) Ivory Blacks

10 Mar 18 Leeds (UK) Temple of Boom

11 Mar 18 Coventy (UK) The Phoenix

12 Mar 18 London (UK) The Black Heart

14 Mar 18 Leiria (PT) Texas Bar

15 Mar 18 Cascais (PT) Stairway Club

16 Mar 18 Figueira de Foz (PT) DRAC

17 Mar 18 Porto (PT) Woodstock 69

18 Mar 18 Madrid (ES) Wurlitzer

19 Mar 18 Barcelona (ES) Rock Sound

22 Mar 18 Bamberg (DE) Sound-N-Arts Music Club

23 Mar 18 Illirska Bistrica (SI) MKMZ

24 Mar 18 Wien (AT) Escape Metal Corner

26 Mar 18 Leipzig (DE) Liwi

27 Mar 18 Berlin (DE) Jägerklause

29 Mar 18 Köln (DE) Jungle

30 Mar 18 Utrecht (NL) dB's