ANCILOTTI: Italienischer Metal hat Tradition

Seit ihrem Debüt "The Chain Goes On" aus dem Jahre 2014 ist ANCILLOTTI aus Norditalien beim deutschen Label Pure Steel unter Vertrag und kündigt nun ihr drittes Album "Hell On Earth" für den 29.06.2020 ebenda an.

Dabei handelt es sich eigentlich um ein Familienunternehmen: Gegründet von den Brüdern Sandro "Bid" (Bass) und Daniele "Bud" (Vocals) sowie Sohn Brian ANCILLOTTI (Drums), widmet sich ANCILOTTI mitsamt Gitarrist "Ciano" Toscani seit 2009 dem klassischen Heavy Metal.

'Revolution' - ganz neu eingestellt - zeigt den Ansatz sehr eindeutig. Wer da zuschlagen will, kann das hier tun.