ANGELS & AIRWAVES: Benefiz-Song

Monentan kann man gar nicht genug tun, um zu helfen, obwohl es den meisten Künstlern selbst nicht unbedingt gut gehen dürfte. Trotzdem hat ANGELS & AIRWAVES den Song 'All That’s Left Is Love' als Stream hochgeladen und stiftet alle Erlöse daraus an die Organisation Feeding America. Hört euch 'All That’s Left Is Love' an: Youtube.

37 Millionen Menschen in den USA leiden Hunger laut Feeding America und die aktuelle Covid-19-Krise dürfte alles noch schlimmer machen. Deswegen hat sich die Band entschlossen, diese Aktion zu starten. Die Band arbeitet zur Zeit an einem neuen Release