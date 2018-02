ANGELUS APATRIDA: Am 4. Mai feiert das

Anfang Mai liefert das iberische Thrash-Kommando ANGELUS APATRIDA endlich den heiß ersehnten Nachfolger zum 2015er Erfolgsalbum "Hidden Evolution". Der Dreher wird den Titel "Cabaret de la Guillotine" tragen und zehn Tracks beinhalten. Für das Artwork war Gyula Havancsák verantwortlich, Mix und Mastering übernahm der langjährigen Band-Intimus Daniel Cardoso (der u.a. auch schon mit mit ANATHEMA und Anneke van Giersbergen gearbeitet hat).

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Sharpen The Guillotine2. Betrayed3. Ministry Of God4. The Hum5. Downfall Of The Nation6. One Of Us7. The Die Is Cast8. Witching Hour9. Farewell10. Martyrs Of Chicago

Für den Opener gibt es auch bereits ein Lyric-Video: Youtube.

Nahezu zeitgleich zum Album-Release wird die Formation zusammen mit den Label-Mates SKELETAL REMAINS und den Landsleuten TRALLERY auf Europa-Tournee gehen. Aufführungen des "Cabaret de la Guillotine" wird es an diesen Orten geben:

05.05.2018 Roeselare (BEL) - De Verlichte Geest06.05.2018 Drachten (NL) - Iduna11.05.2018 Prag - Modrá Vopice12.05.2018 Wroclaw - D.K. Luksus14.05.2018 Ostrava - Barrák17.05.2018 Bratislava - British Rock Star18.05.2018 Brno - Eleven Club19.05.2018 Budapest - Dürer Kert20.05.2018 Milano - Blue Rose Saloon21.05.2018 Barcelona - Razzmatazz22.05.2018 Valencia - Rock City