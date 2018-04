ANGELUS APATRIDA sagen im Video 'Farewell'

Die spanischen Thrasher haben den Song 'Farewell' aus ihrem kommenden Album "Cabaret de la Guillotine", das am 4. Mai über Century Media erscheinen wird, als Video ausgekoppelt: Youtube.

Das Stück ist natürlich nicht repräsentativ für das neue Album, aber die Band wollte einmal einen ruhigeren Song ausprobieren. Ich würde sagen: gelungen. Eher typisch ist da schon 'Downfall Of The Nation': Youtube.

oder auch 'Sharpen The Guillotine': Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

Sharpen The Guillotine

Betrayed

Ministry Of God

The Hum

Downfall Of The Nation

One Of Us

The Die Is Cast

Witching Hour

Farewell

Martyrs Of Chicago