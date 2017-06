ANGEL WITCH - Demo-Download zu Gunsten der Brandopfer

Anlässlich der verheerenden Feuerkatastrophe im Grenwell Tower, einem Hochhaus in Kensington, West London, die bisher zwölf Todesopfer und 68 Verletzte forderte, hat die Londoner NWoBHM-Legende ANGEL WITCH ihre Demos aus den Jahren 1978 und 1979 zum Download auf ihrer Bandcamp-Seite bereitgestellt; jeder darf für den Download so viel spenden wie er möchte. Alle Erträge sollen den Opfern und Hinterbliebenen der Brandkatastrophe zu Gute kommen, die in dem 120 Wohnungen umfassenden Gebäude überwiegend im Schlaf von den Flammen eingeschlossen wurde.

https://angelwitch.bandcamp.com/releases

Hier die Bekanntmachung der Band im Originalwortlaut:

These are the demo tapes recorded by Angel Witch in 1978 & 1979, on various reel to reel recording devices across the attics and front rooms of their native South London.These recordings comprise the earliest, embryonic versions of tracks such as ‘White Witch’, ‘Baphomet’ & ‘Sorceress’ which would remain staples in the Angel Witch live cannon almost 40 years later, testament to the songwriting skills of, the then 18 year old, Kevin Heybourne.These cuts are rough and raw, and all the better for it.PLEASE NOTE - YOU CAN PAY WHAT YOU WANT FOR THESE RECORDINGS, BUT ALL PROCEEDS WILL BE DONATED TO THE VICTIMS OF THE APPALLING FIRE WHICH TOOK PLACE AT GRENFELL TOWER, WEST LONDON, IN THE EARLY HOURS OF 14TH JUNE 2017. SO PLEASE GIVE GENEROUSLY AND LET ANYONE YOU THINK MAY BE INTERESTED KNOW ABOUT THIS PAGE.THIS PAGE IS OFFICIALLY RUN BY THE BAND THEMSELVES