ANGER AS ART mit neuer Single

Eigentlich wird das kommende Album mit dem Titel "Fast As Fuck" ein Live-Album werden, aber der Song 'Everybody Dies' ist zusammen mit zwei weiteren als Studio-Bonus mit von der Partie: Youtube.

Malevolence Records wird das Werk am 19, November veröffentlichen, das dann diese Lieder anthalten wird:

1. Gods of Hate

2. Aim for the Heart

3. I Create Your God

4. Tombward

5. Unknowing Undead

6. Race for the War

7. Time Devours Life

8. The Crush

9. Hammer Blade and Twisting Fire

10. Two Minutes Hate

11. Dim Carcosa

12. Never Forgive, Never Forget

13. Head of the Snake

14. Everybody Dies (Bonus Studio Track)

15. Vicious Intent (Bonus Studio Track)

16. Matriarch (Bonus Studio Track, Montrose cover)