ANNEKE VAN GIERSBERGEN: Neues Video

'Zo Lief' stammt aus dem kommenden Album "Symphonized", das die Niederländerin zusammen mit dem Residentie Orkest The Hague aufgenommen hat: Youtube.

Das Album mit Liedern aus verschiedenen Stationen der Karriere der großartigen Sängerin wird am 16. November erscheinen und diese Songs beinhalten:

1. Feel Alive

2. Amity (originally released by The Gathering)

3. Your Glorious Light Will Shine - Helsinki (originally released by VUUR)

4. Two Souls (originally released by Lorrainville)

5. When I Am laid In Earth (aria by Henry Purcell)

6. Travel (originally released by The Gathering)

7. Zo Lief (unreleased song in Dutch)

8. You Will Never Change

9. Freedom - Rio (originally released by VUUR)

10. Forgotten (originally released by The Gathering)

11. Shores Of India (originally released by The Gentle Storm)