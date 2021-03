ANNICKE SHIREEN gibt mit erster Single Ausblick auf ihre EP

Im Zwei-Wochen-Rhythmus gibt die niederländische Sängerin zusammen mit Koen Autumn Singles der EP "The Serpent" preis. Die erste Single 'Do Better' ist bereits verfügbar. An diesem Lied ist bereits erkennbar, dass ANNICKE SHIREEN mit der EP eine rocklastigere Richtung einschlägt als bisher, auch wenn elektronische Einflüsse hörbar bleiben. Die Künstlerin ist bis dato hauptsächlich bekannt durch die sog. Witchpop Band SHIREEN und ihre Kreationen phantastievoller Bühnenoutfits diverser Szenemusikerinnen. Außerdem stand sie bereits mit MARIA FRANZ (HEILUNG, EUZEN, SONGLEIKR, ehemals Support bei VALRAVN) auf der Bühne.

