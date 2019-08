ANNIHILATOR kommt auf Tour

Jeff Waters und sein wieder erhärtetes Thrash-Schlachtschiff ANNIHILATOR werden in unser Lesegebiet kommen und den Fans mal wieder von Alice bis zur Lobotomie Stücke aus 30 Jahren Bandgeschichte um die Ohren hauen. Eine Supportband wird dabei sein, aber es ist noch nicht bekannt, wer für die Kanadier eröffnen dürfen wird. Hier wird es rund gehen:

12.10. Newcastle (UK) Riverside

13.10. Glasgow (UK) Slay

15.10. Manchester (UK) Rebellion

16.10. Wolverhampton (UK) Steelmill

18.10. Kiel (DE) Pumpe

19.10. Bremen (DE) Tivoli

20.10. Bochum (DE) Zeche

22.10. Köln (DE) Luxor

23.10. Alkmaar (NL) Victorie

24.10. Zwolle (NL) Hedon

25.10. Vosselaar (BE) Biebob

26.10. London (UK) Underworld

27.10. Paris (FR) Le Petit Bain

29.10. Grenoble (FR) Illyade

30.10. Toulouse (FR) Le Metronum

31.10. Bilbao (ES) Santana 27

01.11. Madrid (ES) Sala Mon

02.11. Valencia (ES) Rock City

03.11. Barcelona (ES) Razzmatazz 2

05.11. Bologna (IT) Zona Roveri

06.11. Bergamo (IT) Circolo Arcadia

07.11. Solothurn (CH) Kofmehl

08.11. Memmingen (DE) Kaminwerk

09.11. Graz (AT) Explosiv

10.11. Zagreb (HR) Boogaloo

11.11. Novi Sad (RS) SKC Fabrika

13.11. Tel Aviv (IL) Havana Club

15.11. Athens (GR) Fuzz Club

16.11. Thessaloniki (GR) Principal Club

17.11. Sofia (BG) Joy Station

19.11. Bucharest (RO) Quantic Club

20.11. Cluj-Napoca (RO) Form Space

21.11. Budapest (HU) Barba Negra

22.11. Wien (AT) Szene

23.11. Krakow (PL) Kwadrat

24.11. Warsaw (PL) Proxima

26.11. Berlin (DE) Lido

27.11. Aschaffenburg (DE) Colos Saal

28.11. Nürnberg (DE) Hirsch

29.11. Jena (DE) F-Haus

30.11. Karlsruhe (DE) Substage

02.12. Moscow (RU) Red Club

03.12. Sankt Petersburg (RU) Club Zal

06 JUN 2020 Sölvesborg (SE) Swedenrock Festival