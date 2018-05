ANNIHILATOR kommt auf Tour, Probe und Gig in München

Jeff Waters und seine Bande vollständiger Vernichtung wird auf Tour kommen, um das aktuelle Album "For The Demented" live vorzustellen. Hier sind die Termine:

Mo, 09.07.18: A Special Evening With Annihilator: MÜNCHEN, Backstage Club

Fr, 19.10.18: KIEL, Die Pumpe

Sa, 20.10.18: BREMEN, Tivoli

So, 21.10.18: BOCHUM, Zeche Bochum

Di, 23.10.18: KÖLN, LUXOR

Fr, 09.11.18: MEMMINGEN, Kaminwerk

Sa, 10.11.18: INNSBRUCK, VAZ Hafen Innsbruck

Fr, 23.11.18: WIEN, Szene Wien

Di, 27.11.18: BERLIN, Lido

Mi, 28.11.18: ASCHAFFENBURG, Colos - Saal

Do, 29.11.18: NÜRNBERG, HIRSCH

Fr, 30.11.18: JENA, F-Haus

Etwas ganz Besonderes ist der 9. Juli im Backstage. Da wird ANNIHILATOR eine öffentliche Probe mit anschließendem Meet & Greet und einem kurzen Live-Set durchführen. Zu einem geringen Eintrittspreis kann man dabei sein. Tickets gibt es beim Backstage.