ANNIHILATOR's neues Demenz-Programm

Jeff Waters und sein Team haben sich mal wieder im Studio verschanzt und präsentieren bereits in Kürze die ersten Resultate. "For The Demented", so der Titel des neuen Longplayers, soll nach Aussage des umtriebigen Masterminds das beste Album seit vielen Jahren sein. Ähnliche Aussagen hatte Waters zwar in der Vergangenheit auch schon getroffen, doch wirklich enttäuscht hat die Band seither nie.



Wer nicht mehr auf das neue Material warten möchte, kann sich bereits vor dem offiziellen Release-Termin am 3. November die Vollbedienung in Sachen ANNIHILATOR geben. Die Band kommt zu folgenden Terminen in den deutschsprachigen Raum:



13.11.2017 GER Hannover Musikzentrum

14.11.2017 GER Berlin Astra

20.11.2017 AUT Wien Arena

22.11.2017 GER Wiesbaden Schlachthof

23.11.2017 GER München Backstage

24.11.2017 GER Saarbrücken Garage

25.11.2017 GER Stuttgart LKA/Longhorn

27.11.2017 GER Nürnberg Löwensaal

09.12.2017 GER Oberhausen Ruhrpott Metal Meeting



Quelle: Netinfect Redakteur: Björn Backes Tags: annihilator neverland music jeff waters