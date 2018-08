ANNISOKAY in den deutschen Charts

Na, da dürfte sich jemand freuen. ANNISOKAY ist bis auf Platz 26 der deutschen Charts gestiegen. Wer dafür sorgen will, dass sie nächste Woche auch noch drin sind, bestellt das Album ganz schnell im Nuclear Blast Shop! In Kürze kann man den Leipzigern auch persönlich gratulieren, wenn man sie nämlich auf der Tour ansieht, bei der sie von I SET MY FRIENDS ON FIRE begleitet werden:

18.10. UK London - O2 Academy Islington

19.10. UK Birmingham - Asylum

25.10. D Berlin - Musik & Frieden

26.10. D Osnabrück - Bastard Club

27.10. D Köln - MoreCore Festival

30.10. D Dresden - Scheune

31.10. D Nürnberg - Z-Bau

01.11. D Hannover - MusikZentrum

02.11. D Hamburg - Logo

03.11. D Bochum - Matrix

08.11. D Stuttgart - Universum

09.11. D München - Backstage

10.11. A Wien - Flex

15.11. D Saarbrücken - Garage

16.11. D Aschaffenburg - Colos-Saal

17.11. D Leipzig - Täubchenthal

Wir gratulieren jedenfalls erstmal.