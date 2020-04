ANNISOKAY wird unflätig

Na, da kann jemand aber nicht an sich halten. Wobei, ich wüsste auch einige Leute, denen ich das gerne mal sagen würde. Hier ist 'STFU': Youtube.

Die deutschen Metalcore'ler haben in Rudi Schwarzer einen neuen Frontmann und sagen zu dem Song: "Der Release unserer neue Single 'STFU' könnte für uns kaum bedeutender sein. Endlich kriegen unseren Fans den neuen Annisokay Sound mit unserem Shouter Rudi Schwarzer zu hören! Darüber hinaus ist die Message des Songs passender denn je. Wir leben wir momentan in einer verrückten und im wahrsten Sinne kranken Welt, und als sei das nicht schlimm genug, versuchen viele Menschen aus diversen, egoistischen Gründen Falschwahrheiten in die Welt zu setzen um Hass, Panik und Unruhe zu schüren. Das Internet ist zu einer sprudelnden Quelle für Verschwörungstheorien geworden, welche nicht mehr hinterfragt, sondern nur noch blind und unkontrolliert geteilt werden."

Die Tourdaten für Herbst stehen noch:

30.09.2020 – DE – Wiesbaden, Schlachthof

01.10.2020 – DE – Stuttgart, Universum

02.10.2020 – DE – Essen, Turock

03.10.2020 – DE – Schweinfurt, Stattbahnhof

08.10.2020 – DE – Berlin, Musik & Frieden

09.10.2020 – DE – Hamburg, Gruenspan

10.10.2020 – DE – Osnabrück, Bastard Club

16.10.2020 – AT – Wien, Chelsea

17.10.2020 – DE – Cham, L.A. Eventhalle

18.10.2020 – CH – Zürich, Dynamo / Werk 21

22.10.2020 – DE – München, Backstage Halle

23.10.2020 – DE – Jena, F-Haus

25.10.2020 – DE – Nürnberg, Z-Bau

28.10.2020 – DE – Hannover, Musikzentrum

29.10.2020 – DE – Köln, Helios37

12.12.2020 – DE – Leipzig, Täubchenthal