ANTHRAX: Im Sommer auf Deutschland-Tour

Die New Yorker Metal-Band ANTHRAX war ja bereits mit von der Partie bei der Abschiedstour von SLAYER und wird es auch am 13. Juni 2019 in Leipzig in der Arena und am 3. August 2019 in Balingen auf dem Messegelände sein. Zusätzlich wird die Band vier weitere Konzerte in Deutschland geben.



Folgende Termine sind bestätigt:



8. Juni 2019 in Frankfurt in der Batschkapp

26. Juni 2019 in Hannover im Capitol

6. August 2019 in München im Backstage Werk

7. August 2019 in Dresden im Alter Schlachthof.



Support bei allen Konzerten sind ALIEN WEAPONRY aus Neuseeland.



Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Mittwoch, dem 6. März 2019.

Quelle: Wizard Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: slayer anthrax alien weaponry tour 2019 abschiedstour 2019