Drei Vinyl-Scheiben werden benötigt, um das Live-Werk der US Amerikaner auf Schallplatte zu bannen. Die am 15. Februar 2017 in Glasgow gespielte und aufgezeichnete Show enthält zahlreiche Klassiker aus der gesamten Bandgeschichte:

LP 1

1. A.I.R. 7:19

2. Madhouse 4:38

3. Evil Twin 5:23

4. Medusa 5:20

5. Blood Eagle Wings 7:49

6. Fight 'Em 'Til You Can't 6:22

7. Be All End All 8:05

8. Breathing Lightning 6:20

LP 2

1. Among The Living 4:56

2. Caught In A Mosh 6:12

3. One World 6:17

4. I Am The Law 6:32

5. A Skeleton In The Closet 6:52

6. Efilgnikcufecin (N.F.L.) 6:38

7. A.D.I. / Horror Of It All 10:25

LP 3

1. Indians 10:34

2. Imitation Of Life 5:51

3. Antisocial 7:29

Die Scheibe kann weiterhin als Doppel-CD und DVD (mit Bonusmaterial), aber nun auch als Vinyl-Box in Schwarz, Gold und Blau im Nuclear Blast Shop bestellt werden (Hörproben weiter unten). Aber auch live kann man dabei sein, denn die Kings of Mosh kommen auf Tournee und bringen dabei SLAYER, LAMB OF GOD und OBITUARY mit:

14.11. D Dortmund - Westfalenhalle

15.11. NL Zwolle - Ijsselhallen

17.11. E Madrid - Palacio Vistalegre

18.11. E Barcelona - Palau Sant Jordi

20.11. I Milan - Mediolanum Forum

21.11. CH Zürich - Halle 622

23.11. A Wien - Stadthalle

24.11. D Freiburg - SICK-ARENA

25.11. CZ Prague - Roxy (nur ANTHRAX)

26.11. D Hamburg - Barclaycard Arena

27.11. PL Lodz - Atlas Arena

29.11. D München - Olympiahalle

30.11. D Erfurt - Messehalle

02.12. D Berlin - Mercedes-Benz Arena

03.12. DK Copenhagen - Royal Arena

05.12. S Stockholm - Hovet

06.12. N Oslo - Spektrum

08.12. FIN Helsinki - Helsingin Jäähalli

Zum Appetitmachen sind hier ein paar Videos aus der DVD "Kings Among Scotland":

'Caught In A Mosh': Youtube.

'Indians': Youtube.

'Madhouse: Youtube.