ANTROPOMORPHIA: Details zum neuen Album veröffentlicht

Am 24. Februar 2017 wird die Death-Metal-Band ANTROPOMORPHIA ein neues Album veröffentlichen. "Sermon Ov Wrath" wird es heißen.



Sänger und Gitarrist Ferry Damen sagt dazu: "Dies ist bei weitem unser abwechslungsreichtes und stärkstes Werk. 'Sermon ov Wrath' offenbart unsere giftigen Wurzeln, ist kompromisslos und kennt dennoch keine Grenzen. Wir sind auf eine neue Stufe gelangt und haben uns gehäutet, ohne unsere tödliche Garstigkeit zu verlieren!"



Der Titelsong 'Sermon ov Wrath' ist ab sofort im Stream verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:



01. Sermon ov Wrath

02. Suspiria de Profundis

03. Murmur ov the Dead

04. Ad Me Venite Mortui

05. Crown ov the Dead

06. Sinful Rapture

07. Within Her Pale Tomb ov Putrid Lust

08. The Blistering Splendour ov Darkness

09. In Bestial Decadence

