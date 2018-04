ANUBIS: Akustische Australier

Die australischen Prog-Rocker ANUBIS veröffentlichen am 23.05.2018 ihr erstes Akustikalbum "Different Stories", das ihr hierzulande über Just For Kicks beziehen könnt. Es dürfte sehr interessant zu hören sein, wie ein 17-minütiges Epos wie 'The Passing Bell' so nackt klingt. Zudem gibt es auch erstmals den ursprünglich als Abschluss für das Debütalbum "230503" geplanten Song 'Technicolour Afterlife' zu hören.



Hier die Setlist:

01. The Passing Bell

02. The Deepest Wound

03. Fool's Gold

04. Dead Trees

05. Leaving Here Tonight

06. Hitchhiking To Byzantium

07. The Holy Innocent

08. Technicolour Afterlife

