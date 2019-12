ANVIL - erster Videoclip zu

Wie bereits angekündigt, wird am 14.02.2020 von ANVIL das neue Studioalbum "Legal At Last" erscheinen. Drei Kanadier begehen hanfend den Hornung. sozusagen. Dazu gibt es nun einen ersten Cartoon-Videoclip zu 'Nabbed In Nebraska', der ebenfalls das Motto "Legalize It"-Kampagne im Blut hat und der Staatspolizei in Nebraska nicht das beste Zeugnis auszustellen scheint. Der Song selbst präsentiert sich als ANVIL vom Fass, während der Clip nicht unbedingt höchsten Ansprüchen der Animationsfilm-Fangemeinde genügen wird.



Das Album wird am 14.02.2020 über AFM Records als Digipak, schwarzes und farbiges Vinyl sowie digital erscheinen.

Tourdaten:



26.02.2020 - FR - Colmar

27.02.2020 - FR - Lyon

28.02.2020 - FR - Savigny Le Temple

29.02.2020 - FR - Vaureal

01.03.2020 - NL - Den Bosch

04.03.2020 - UK - Edinburgh

05.03.2020 - UK - Derby

06.03.2020 - UK - Buckley

07.03.2020 - UK - Bradford

08.03.2020 - UK - Milton Keynes

09.03.2020 - UK - Manchester

11.03.2020 - NIR - Belfast

12.03.2020 - IE - Dublin

13.03.2020 - UK - Nuneaton

14.03.2020 - UK - Halifax

15.03.2020 - UK - Bridgewater

17.03.2020 - UK - Swinden

18.03.2020 - UK - Bristol

19.03.2020 - UK - Brighton

20.03.2020 - UK - Southampton

21.03.2020 - UK - London

22.03.2020 - UK - Machynlleth

24.03.2020 - NL - Leiden

25.03.2020 - DE - Essen

26.03.2020 - DE - Siegburg

27.03.2020 - BE - Lens

28.03.2020 - BE - Bilzen

29.03.2020 - DE - Regensburg

30.03.2020 - CH - Frauenfeld

31.03.2020 - DE - Mannheim

01.04.2020 - DE - München

02.04.2020 - DE - Stuttgart

03.04.2020 - CH - Luzern

05.04.2020 - DE - Saarbrücken

06.04.2020 - DE - Hannover

07.04.2020 - DE - Aschaffenburg

08.04.2020 - DE - Berlin

10.04.2020 - NL - Corneel

11.04.2020 - NL - Roermond

12.04.2020 - DE - Osnabrück

14.04.2020 - DE - Hamburg

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: anvil legal at last nabbed in nebraska afm records